Max Kruse: Überraschender Einsatz in Kleinfeld-Liga

SPORT1 23.03.2026 • 08:27 Uhr Max Kruse schnürt einmal mehr die Fußballschuhe. Dieses Mal läuft der Ex-Nationalspieler in der Icon League auf.

Wie der Wontorriors FC bekannt gab, wird der langjährige Bundesliga-Stürmer als Wildcard das Team verstärken. Das Team wird neben Moderatorin Laura Wontorra von Martin Harnik, einem langjährigen Weggefährten von Kruse, geleitet.

Kruse läuft mit altem Bekannten auf

Mit dem früheren Bundesliga-Profi, der in der Kleinfeld-Liga ebenfalls auf dem Feld mitwirkt, spielte Kruse bereits in der Jugend zusammen. Später standen sie bei den Profis von Werder Bremen zusammen auf dem Platz.

Darüber hinaus verbindet Kruse mit Harnik nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch der gemeinsame Podcast „Flatterball“.