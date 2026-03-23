Max Kruse: Überraschender Einsatz in Kleinfeld-Liga

Nachdem Max Kruse zuletzt für den TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg debütierte, erwartet den Ex-Nationalspieler nun erneut eine neue Aufgabe: Am Montagabend läuft Kruse in der Icon League auf.
Überraschender Kruse-Einsatz
Max Kruse schnürt einmal mehr die Fußballschuhe. Dieses Mal läuft der Ex-Nationalspieler in der Icon League auf.
Wie der Wontorriors FC bekannt gab, wird der langjährige Bundesliga-Stürmer als Wildcard das Team verstärken. Das Team wird neben Moderatorin Laura Wontorra von Martin Harnik, einem langjährigen Weggefährten von Kruse, geleitet.
Kruse läuft mit altem Bekannten auf
Mit dem früheren Bundesliga-Profi, der in der Kleinfeld-Liga ebenfalls auf dem Feld mitwirkt, spielte Kruse bereits in der Jugend zusammen. Später standen sie bei den Profis von Werder Bremen zusammen auf dem Platz.
Darüber hinaus verbindet Kruse mit Harnik nicht nur eine langjährige Freundschaft, sondern auch der gemeinsame Podcast „Flatterball“.
Nun wird das Duo am Montagabend im Rahmen des zweiten Spieltags der Icon League mit den Wontorriors auf die Fokus Eagles treffen.