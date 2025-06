Basler wünscht sich Sané-Aus beim DFB!

Nach fünf Jahren endet die Zeit von Leroy Sané beim FC Bayern. Der 29-Jährige hat eine Vertragsverlängerung in München abgelehnt und wechselt nach der Klub-WM in den USA zu Galatasaray Istanbul in die Türkei .

„Sané wird keinen internationalen Titel mehr mit Galatasaray holen. Er hat sich für das Geld entschieden. Ich dachte, er hätte in den letzten Jahren bei Manchester City und Bayern viel Geld verdient, aber offensichtlich nicht”, so der SPORT1 -Experte.

Basler fordert Sané-Aus beim DFB

Sané hat bisher 70 Länderspiele absolviert und 14 Tore erzielt. Wirklich überzeugen konnte er beim DFB aber nur selten. Basler glaubt: „Sané wird die internationale Klasse in der Türkei verlieren. Galatasaray will seit Jahren etwas aufbauen, aber wo sind sie denn? Wie viele internationale Titel haben sie geholt? Wenn sich ein Spieler für das Geld entscheidet, hat er die Charakterfrage beantwortet.“

„Sané wird in der Türkei nicht gefordert. Die Liga ist eine 2. Liga bei uns. Er wird nur in der Champions League gefordert, aber auch da kommt es auf die Auslosung an. Sané muss in der Türkei jedes Spiel herausstechen. Für Bayern ist er kein großer Verlust“, findet der ehemalige Nationalspieler.