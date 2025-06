Freund gibt Update zu Palhinha

„Wir werden uns sicher in den nächsten Tagen und Wochen zusammensetzen. Es war keine einfache Saison für ihn. Es kam leider einiges zusammen, auch mit Verletzungen. Von daher hat er nicht so viel gespielt, wie er sich das vorgestellt hat“, sagte Freund am Freitag in Orlando bei einer Medienrunde, in der die Neuzugänge Tom Bischof und Jonathan Tah vorgestellt wurden, auf SPORT1-Frage.