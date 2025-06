Woltemade? "Einer sagt nicht ganz die Wahrheit"

Julius Schamburg 29.06.2025 • 22:25 Uhr Nick Woltemade ist sich mit dem FC Bayern einig, wovon der VfB Stuttgart aus der Zeitung erfahren haben soll. Dieses Detail sorgt für Irritationen - auch bei Experte Thomas Helmer.

Der Poker um Shootingstar Nick Woltemade hat längst begonnen - und sorgt für mächtig Wirbel. TV-Experte und SPORT1-Moderator Thomas Helmer hat die Wechselgerüchte kommentiert und hegt einen Verdacht.

Dass man in Stuttgart von Woltemades Wechselwunsch aus der Zeitung erfahren haben soll? „Es wird ja auch gesagt, dass Nick beim VfB seinen Wunsch hinterlegt haben soll“, stellte Helmer bei Sat.1 klar: „Also einer sagt nicht ganz die Wahrheit. Die muss irgendwo dazwischen sein.“

Wechsel zum FC Bayern? „Es kommt auf das Geld an“

Nach SPORT1-Informationen hat sich der Shootingstar bereits mit dem FC Bayern geeinigt, der VfB will seinen Angreifer aber nicht abgeben - es sei denn, es wird eine astronomische Summe aufgerufen, die wiederum Bayern nicht zu zahlen bereit ist, was auch Max Eberl am Sonntag bestätigte.

Der VfB Stuttgart soll eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für den 23-Jährigen verlangen. Das berichten der kicker, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten.

„Es kommt auf das Geld an. Alles andere ist - glaube ich - geklärt“, untermauerte Helmer.

Nach dem geplatzten Transfer von Florian Wirtz und Nico Williams‘ Tendenz zum FC Barcelona gab sich Helmer, was Woltemade und die Bayern angeht, zuversichtlich. „Dass Woltemade in Deutschland bleiben will und gesagt haben soll: ‚Ich möchte zum FC Bayern.‘ Das ist schon mal ein gutes Zeichen."

„Bei Bayern ist es nicht so einfach“

Dabei sei es unheimlich schwer, sich beim deutschen Rekordmeister durchzusetzen. „Bei Bayern ist es nicht so einfach, das muss man natürlich auch wissen“, mahnte der Europameister von 1996, der zwischen 1992 und 1999 für den FCB spielte.

Nun gehe es für Woltemade in erster Linie aber darum, sich als Spieler weiterzuentwickeln. „Er ist sicherlich noch nicht da angekommen, wo ihn viele sehen. Er kann noch vieles verbessern“, wurde Helmer deutlich.

Woltemade besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028. Bei der U21-EM in der Slowakei führte der 1,98-Meter-Hüne Deutschland bis ins Finale, wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig.

Woltemade sorgt bei U21-EM für Furore

Zwei Tage vor dem verlorenen Endspiel gegen England (2:3 n. V.) kam es dann zur Hammer-Enthüllung: Woltemade soll so schnell wie möglich an die Säbener Straße kommen und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.