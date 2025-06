Wende bei Sané bezüglich Klub-WM

Entgegen vorherigen Meldungen wird der 29-Jährige am Freitag in die USA reisen, um sich im Teamcamp in Orlando mit der Mannschaft auf das Turnier vorzubereiten. Max Eberl bestätigte am Donnerstagabend deutscher Zeit, dass Sané seinen Vertrag erfüllen werde und bis Ende des Monats zur Verfügung stehe. Ob Trainer Vincent Kompany ihn letztlich einsetzen wird, bleibt abzuwarten.