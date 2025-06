Eberl erklärt Sané-Wechsel

„Er hatte die Wahl. Wir haben unsere Zahlen nicht mehr angepasst, er wusste, für was wir es gerne machen würden. Es ist seine Lebensentscheidung, die ist völlig legitim“, sagte Eberl in Orlando.

Sané: „Waren sehr weit“

Trotz seines feststehenden Wechsels wird der Nationalspieler für Bayern bei der Klub-WM in den USA auflaufen. Dies bestätigte Eberl. Sané wird am Freitag zum Team stoßen und ist bis Ende Juni Teil des FCB-Kaders. Er kann also in allen drei Vorrundenspielen und einem möglichen Achtelfinale zum Einsatz kommen.