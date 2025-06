FC Bayern bei der Klub-WM: Kader, Zeitplan, Gegner, Preisgeld

Die Klub-WM 2025 startet im XXL-Format in den USA – mit dabei: der FC Bayern. Spielorte, Kader, Ziele, Gegner – SPORT1 liefert alle Infos zur Mission Klub-Weltmeisterschaft des deutschen Rekordmeisters.

Am 15. Juni beginnt in den USA die erstmals in diesem Format ausgerichtete Klub-Weltmeisterschaft – ein Mega-Turnier mit 32 Teams aus sechs Kontinentalverbänden, das künftig nur noch alle vier Jahre stattfinden wird.