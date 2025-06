FC Bayern in der Einzelkritik: Stanisic auf dem völlig falschen Dampfer

Stefan Kumberger 21.06.2025 • 08:15 Uhr Ein Angriff reicht, um die ansonsten souveränen Bayern gegen die Boca Juniors ins Wanken zu bringen. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

Gerade Joshua Kimmich zeigte, warum er solche hitzigen Spiele besonders mag. Doch die Defensive um die Innenverteidiger Jonathan Tah und Josip Stanisic präsentierte sich alles andere als sattelfest.

Leroy Sané durfte bei seiner Bayern-Abschiedstour in den USA erstmals ran - fiel aber nur durch eine missratene Aktion auf. Und Serge Gnabry wurde mit zunehmender Spieldauer immer unauffälliger. Die SPORT1-Einzelkritik.

Neuer muss Fehler seiner Vorderleute korrigieren

MANUEL NEUER: Bereits beim Einlaufen merkte man ihm an, dass ihn die hitzige Stimmung bei hohen Temperaturen nicht sonderlich beeindruckte. Hatte rund um die 30. Minute einiges zu tun und musste immer wieder die Fehler seiner Vorderleute korrigieren. Beim 1:1 eigentlich chancenlos – da entstand der Fehler deutlich vor ihm. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Schien mit seiner Bissigkeit genau der Richtige für eine solche Partie gegen die emotionalen Argentinier. Konnte in der ersten Hälfte in der Tat locker mit der Art der Boca Juniors umgehen und hielt aggressiv dagegen. In der Offensive wirkte er aber zu hektisch und wenig durchdacht. Da wäre oft mehr drin gewesen. Seine Aktion nach 87 Minuten hätte es aber verdient gehabt, dass der Treffer zählt. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: Hatte in manchen Szenen sichtlich mit seinen wendigen Gegenspielern und den Umständen zu kämpfen, blieb in der ersten Hälfte aber ohne großen Fehler. Schlich fünf Minuten vor dem Pausenpfiff sogar nach vorne und hatte eine gute Gelegenheit. Sah beim Gegentreffer von Merentiel lediglich die Rücklichter – da mangelte es dem Nationalspieler an Speed und mit Stanisic abgestimmt wirkte das auch nicht. SPORT1-Note: 3,5

Stanisic mit Hüftwackler aus dem Spiel

JOSIP STANISIC: Absolvierte die erste Hälfte mit Ruhe und Seriosität. Während sich sein Innenverteidiger-Kollege Tah auch im Spiel nach vorne wagte, blieb „Stani“ meist konsequent hinten. Beim Ausgleich durch die Boca Juniors aber auf dem völlig falschen Dampfer und mit einem Hüftwackler von Merentiel aus dem Spiel – da stimmte die Abstimmung mit Tah nicht. Wurde nach Upamecanos Einwechslung zum linken Außenverteidiger. SPORT1-Note: 4

RAPHAEL GUERREIRO: Bekam als linker Außenverteidiger zunächst nicht viel zu tun, wurde dann aber ab Mitte der ersten Hälfte wackelig und ermöglichte den Argentiniern diverse Möglichkeiten. Bemühte sich nach der Pause gerade offensiv etwas mehr, zündende Ideen hatte er aber nicht parat. Kompany nahm ihn schließlich in der 67. Minute runter und brachte Upamecano für ihn. SPORT1-Note: 5

JOSHUA KIMMICH: Ihm war anzumerken, dass es solche Spiele sind, die ihn reizen. Rutschte im Defensivverhalten immer wieder zwischen Stanisic und Laimer nach hinten und machte damit aus der Vierer- eine Fünferkette. Lieferte sich im ersten Abschnitt hinter dem Rücken des Schiedsrichters eine Schubserei mit Alan Velasco, die aber folgenlos blieb. In den heißen Phasen der zweiten Hälfte oft im Mittelpunkt des Geschehens und ein guter Ballverteiler. SPORT1-Note: 2,5

LEON GORETZKA: Leistete sich bereits in der ersten Minute einen groben Ballverlust, kam nach einigen Momenten dann doch einigermaßen ins Spiel. In der ersten Hälfte nicht ganz so präsent wie andere, aber auch ohne dicke Patzer. Wurde vor einem Freistoß zu Boden geschubst, beschwerte sich darüber und bekam dann selbst die Gelbe Karte – das nahm er allerdings sichtlich mit Humor. Durfte nach der Pause noch einen Angriff mitgestalten und wurde dann in der 56. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Coman lange ein Aktivposten - Gnabry irgendwann unsichtbar

KINGSLEY COMAN: Konnte in dieser Partie zeigen, dass er weiterhin ein großer Sprinter ist. Vergab in der 20. Minute allerdings eine Hundertprozentige vor dem leeren Tor. Zwang bei Kontern der Bayern seine Gegenspieler immer wieder zu Fouls – das führte teilweise sogar zu gelben Karten für die Argentinier. Lange ein bayerischer Aktivposten, nach rund einer Stunde musste aber selbst er es ruhiger angehen lassen. Das bemerkte auch Kompany und nahm den Franzosen in der 67. Minute runter. Für ihn kam Sané. SPORT1-Note: 2,5

SERGE GNABRY: Durfte statt Müller und Musiala auf der Zehnerposition hinter Kane ran. War vor allem dann effektiv, wenn er ein wenig nach außen auswich. Der Nationalspieler verlor in manchem Dribbling aber die Übersicht und damit auch den Ball. Dass der VAR vor Olises vermeintlichem Treffer auf Foul von Gnabry entschied, ist durchaus diskutabel. Gnabry bemühte sich, konnte aber die Anforderungen nicht ganz erfüllen und wurde irgendwann unsichtbar. In der 57. Minute kam dann Musiala für ihn rein. SPORT1-Note: 4

MICHAEL OLISE: Glänzte gleich in den ersten Minuten mit seiner Technik und sehenswerten Ballannahmen. Konnte es gar nicht glauben, dass er es gewesen sein sollte, der per Ecke direkt getroffen hatte – allerdings wurde das Tor ohnehin nicht gegeben. Hatte nach einer guten halben Stunde die Gelegenheit zum 2:0, scheiterte aber allein vor Boca-Keeper Marchesin. In der zweiten Hälfte hatten die Argentinier dann einen Weg gefunden, wie sie den 23-Jährigen besonders gut nerven. Seine Ballverluste (zum Beispiel auch vor dem Gegentreffer) häuften sich. Mit seinem Siegtreffer macht er aber natürlich alles wieder gut. SPORT1-Note: 1,5

Kane musste ackern

HARRY KANE: Schlug in der 16. Minute in aussichtsreicher Position ein Luftloch, nur um dann wenig später in klassischer Mittelstürmer-Manier zu treffen. Bekam von den Boca Juniors einiges auf die Hölzer, als Engländer für ihn aber weitgehend kein größeres Problem. Musste gerade nach der Pause immer härter um Raum kämpfen und regelrecht ackern. Großchancen für ihn selbst blieben aus, doch er schaffte Platz für die Kollegen. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Kam in der 56. Minute für Goretzka ins Spiel. Machte in mancher Szene den Eindruck, als ginge es ihm zu schnell. Musste sich Stück für Stück in die Partie kämpfen – was ihm mit Kimmichs Hilfe auch gelang. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Ab der 57. Minute für Gnabry mit von der Partie und gleich neues Lieblingsziel der argentinischen Attacken. Kam nicht so richtig in gute Positionen und musste in der 82. Minute angeschlagen wieder runter. SPORT1-Note: keine Bewertung

Sané fällt nur mit kläglicher Flanke auf

LEROY SANÉ: Wurde in der 67. Minute für Coman eingewechselt. Bemühte sich, konnte aber nicht wirklich großen Einfluss nehmen. Hatte in der Nachspielzeit Glück, dass der Ball nach einem Laufduell wieder bei ihm landete, die „Hereingabe“ fiel aber kläglich aus. SPORT1-Note: 4,5

DAYOT UPAMECANO: Durfte ab der 67. Minute für Guerreiro ran, ersetzte den Linksverteidiger aber nicht positionsgetreu, sondern gab ganz klassisch den Innenverteidiger. Machte seine Sache ordentlich und hielt auch dem Druck durch Zuschauer und Gegner stand. Glänzte zudem mit einer Rettungsgrätsche. SPORT1-Note: 3