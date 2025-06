FC Bayern: Keine Chance für Urbig

Stefan Kumberger 24.06.2025 • 12:07 Uhr Obwohl der FC Bayern bereits für das Achtelfinale der Klub-WM qualifiziert ist, wird im Tor nicht rotiert – das hat Trainer Vincent Kompany deutlich gemacht.

Eigentlich sollte Jonas Urbig während der Klub-WM weiter als Kronprinz von Manuel Neuer aufgebaut werden. Auch deshalb hatte der 21-Jährige auf eine Teilnahme an der U21-EM verzichtet. Nach dem Sieg des FC Bayern über die Boca Juniors hätte sich nun die Gelegenheit für einen Einsatz von Urbig ergeben – schließlich ist der deutsche Rekordmeister bereits fürs Achtelfinale qualifiziert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch daraus wird nichts: Am Dienstagabend gegen Benfica (ab 21 Uhr im LIVETICKER) setzt Vincent Kompany zwischen den Pfosten weiterhin auf Neuer. „Wir haben das ganz deutlich besprochen. Die Rolle von Manuel ist bei diesem Turnier, uns als Nummer eins so weit wie möglich zu bringen. Er soll Leistung bringen und unsere Mannschaft anführen. Es gibt da eigentlich null Diskussion“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Charlotte, North Carolina.

„Haben mit Jonas eine sehr gute Zukunftsperspektive“

„Für Jonas ist es trotzdem eine sehr wertvolle Erfahrung, bei so einer WM dabei zu sein”, so Kompany weiter. „Hoffentlich bleibt Manu fit. Egal was passiert: Wir haben mit Jonas eine sehr gute Zukunftsperspektive.“