FC Bayern: "Stimmte gar nicht" - Sané bezieht Stellung zu Eberl

Der 4:2-Sieg des FC Bayern im Achtelfinale der Klub-WM war das letzte Spiel von Leroy Sané in Diensten des FCB. Nach der Partie hat sich der 29-Jährige noch einmal zu seinen letzten Monaten in München geäußert und auf SPORT1-Nachfrage erklärt, was ihn besonders gestört hat.