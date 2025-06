FC Bayern: Dieser Sané-Moment bleibt in Erinnerung

Kein Happy-End für Sané

Sané wechselt zu Galatasaray Istanbul

Während Sané bei seiner Vertragsunterschrift in Istanbul von tausenden Fans frenetisch empfangen wurde, wird so mancher Bayern-Fan froh sein, dass er weg ist.

In der Hitze von North Carolina bemühte sich der Nationalspieler zwar redlich, fiel aber doch vor allem durch Fehlpässe, leichte Ballverluste und eine enorme Abschlussschwäche auf. In Miami am Sonntagabend deutscher Zeit lief es nicht unbedingt besser. In der SPORT1-Einzelkritik erhielt er immerhin die Note 3,5.