FC Bayern: Tah zwischen Chefrolle und Unsicherheit

Als Jonathan Tah am späten Freitagabend Ortszeit im Bauch des Hard Rock Stadiums in Miami vor die Presse trat, dürfte er ein weiteres Mal gemerkt haben, was es bedeutet, für den FC Bayern zu spielen. Der 29-Jährige verschwand kurzzeitig in einem Wald aus insgesamt 13 Mikrofonen in allen Farben.