Immer wieder das Nerv-Thema! Bayerns Transfer-Plan

Max Eberl dürfte in den USA eher anstrengende Tage verleben. Während die Bayern -Spieler zwar harte Trainingseinheiten absolvieren, aber ihre Freizeit auch für Besuche in „Walt Disney World“ nutzen können, hat der Sportvorstand für solche Dinge keine Zeit. Er ist mit der Kaderplanung beschäftigt.

Auf der Suche nach Flügelspielern haben sie mehrere Eisen im Feuer, doch in trockenen Tüchern ist noch nichts. Weder Rafael Leao von der AC Mailand noch Bradley Barcola von PSG haben in München unterschrieben. Und das einstige Transferziel Nummer 1, Nico Williams, hat offenbar in Katalonien zugesagt. Barca-Boss Joan Laporta kündigte jedenfalls bereits an, bald einen 60-Millionen-Transfer zu verwirklichen. Naheliegend, dass er damit Williams meint, dessen feste Ablöse ungefähr in dieser Höhe liegt.