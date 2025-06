Kein Platz für Grealish im ManCity-Kader

Manchester City hat sein offizielles Aufgebot für die Klub-WM bekannt gegeben - und ein großer Name fehlt im Kader von Pep Guardiola: Jack Grealish.

Grealish schon beim Saisonabschluss außen vor

Coach Guardiola hatte schon beim Saisonabschluss in der Premier League auf den Mittelfeldstar verzichtet und damit entsprechende Spekulationen angeheizt.

„Natürlich muss Jack spielen. Das ist die Wahrheit“, sagte Guardiola damals . „Jack ist ein unglaublicher Spieler, der alle drei Tage Fußball spielen muss. Das war diese Saison nicht so, vergangene Saison auch nicht. Und er muss das entweder bei uns tun oder eben woanders.“

Grealish auch als Wirtz-Ersatz gehandelt

Auch in England weckt der englische Nationalspieler, der zuletzt allerdings von Nationalcoach Thomas Tuchel ebenfalls nicht nominiert wurde, offenbar Begehrlichkeiten.

Rekordmann steckt im Formtief fest

Auch in der abgelaufenen Saison hielt seine Formschwäche an. In 32 Pflichtspieleinsätzen kam er auf drei Tore und fünf Assists.