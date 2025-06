Klub-WM: Angeschlagen ausgewechselt! Sorgen um Bayern-Star

Kingsley Coman muss während des Klub-WM-Achtelfinals des FC Bayern gegen Flamengo ausgewechselt werden. Der Franzose verletzt sich in einem Zweikampf.

Sorgen um Bayern-Star Kingsley Coman! Der Flügelspieler musste in der 62. Minute im Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der Franzose führte an der Außenlinie einen Zweikampf mit Wesley Franca, wobei Coman sein linkes Bein überstreckte.

Noch während der Aktion fasste er sich an die Rückseite seines Oberschenkels und fiel zu Boden. Coman stand der Schmerz anschließend ins Gesicht geschrieben und er deutete sofort in Richtung der Bayern-Bank an, dass er ausgewechselt werden müsse.