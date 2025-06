Klub-WM: Blitztor! Foden löst Bayern-Star ab

Phil Foden hat das schnellste Tor in der Geschichte der neuen Klub-WM erzielt.

Gegen Wydad Casablanca benötigte der Offensivspieler von Manchester City lediglich eine Minute und 52 Sekunden, um die Mannschaft von Pep Guardiola mit 1:0 in Führung zu bringen.

Klub-WM: Foden noch schneller als Coman

Beim 10:0-Erfolg gegen Auckland City eröffnete Coman in der 6. Minute den Torreigen.

Foden beendet Durststrecke

Foden beendete zugleich eine fast fünfmonatige Durststrecke. Seinen bis dahin letzten Pflichtspieltreffer erzielte der englische Nationalspieler am 25. Januar.

Der Ex-Frankfurter Omar Marmoush hätte für die Citizens wenig später beinahe auf 2:0 erhöht (9.), doch sein Schuss segelte knapp am linken Pfosten vorbei. In der 42. Minute war es dann so weit und Jérémy Doku erzielte das 2:0.