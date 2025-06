Klub-WM heute LIVE: BVB - Fluminense im TV, Stream & Ticker

Der BVB startet am Dienstag in die Klub-WM. Die Kovac-Elf muss gegen einen brasilianischen Traditionsklub ran. Die Partie läuft heute live im Free-TV und Stream.

Borussia Dortmund bekommt es im Rahmen der Klub-WM mit dem brasilianischen Vertreter Fluminense zu tun. Für den BVB ist der erste Auftritt beim FIFA-Turnier in den USA gleich mal ein Härtetest.

Das brasilianische Traditionsteam dürfte in Gruppe F, der außerdem noch Mamelodi Sundowns (Südafrika) und Ulsan HD (Südkorea) angehören, der gefährlichste BVB-Gegner sein.

Die Partie zwischen Dortmund und Fluminense beginnt um 18 Uhr (im LIVETICKER). Beide Teams können dabei schon einen Hauch Finalluft schnuppern. Austragungsort wird schließlich das MetLife Stadium in East Rutherford bei New York sein, wo am 13. Juli das Endspiel steigt.