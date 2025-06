Klub-WM: "Nehme ich auf meine Kappe" - Bayern-Star übt Selbstkritik

„Ich nehme es auf meine Kappe, dass wir es vorher in der Restverteidigung nicht gut genug organisiert haben und dadurch in diese offene Situation gekommen sind”, sagte Tah zu Sky .

Ballack übt Kritik an Tah und Stanisic

Nach einem Ballverlust von Michael Olise rückte der ehemalige Leverkusener in seinem zweiten Spiel für die Münchner an der Seitenauslinie ein Stück zu weit nach vorne und ließ seinen Gegenspieler Miguel Merentiel in seinem Rücken entwischen.