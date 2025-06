Rätsel um Chukwuemeka - spielt er heute zum letzten Mal für den BVB?

Er sorgte sofort für Schlagzeilen! Als Carney Chukwuemeka sein erstes Spiel für den BVB absolvierte, wurde er von allen Seiten mit Lobeshymnen überschüttet: Technisch stark, torgefährlich, mit Spielwitz – also all das, was sich die Dortmunder von einem offensiven Mittelfeldspieler erwarten.

Klub-Bosse bevorzugen Bellingham

Letzte BVB-Spiel für Chukwuemeka?

Das Spiel gegen Ulsan HD könnte für Chukwuemeka sein letztes für den BVB sein (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker). Sollten die Dortmunder als Gruppenerster weiterkommen, könnte er auch noch am Montag im Achtelfinale der Klub-WM auflaufen. Spätestens dann ist aber Schluss. Denn am Monatsende – also in sechs Tagen - muss er zurück nach London, zum FC Chelsea. Der BVB würde Chukwuemeka allerdings gerne noch bis zum Ende des Turniers im Team haben. Die Verhandlungen laufen. Der Knackpunkt – wie eigentlich fast immer: Das liebe Geld.