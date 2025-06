"Sehr überrascht": Bayern-Entscheidung verwundert Matthaus

Matthäus hätte Talenten die Chance gegeben

Eberl erklärt Sané-Entscheidung

Trainer Vincent Kompany führte am Samstag auf SPORT1 -Nachfrage aus: „Leroy kann uns helfen. Er ist noch unser Spieler.“ Ein Faktor bei der Entscheidung sei auch, dass Sanés Präsenz auch eine Entlastung für den sich von seiner Muskelverletzung erholenden Jamal Musiala sei: „Es gibt uns Zeit, Jamal in Rhythmus zu bringen. Wir haben Leroy hoffentlich die ersten vier Spiele dabei.“

Klub-WM: Bayern-Auftakt gegen Auckland

Sané kam am Freitag bei der Mannschaft in Orlando an und reiste mit ihr am Samstag nach Cincinnati, wo das erste Gruppenspiel gegen den Auckland City FC am Sonntag um 18 Uhr (Hier geht‘s zum Liveticker) stattfinden wird.