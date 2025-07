BVB: Bewegt er Kovac zum Umdenken?

Er ist eine Wundertüte! Nicht selten schwanken die Leistungen von Karim Adeyemi zwischen Genie und Wahnsinn. Doch seit Niko Kovac als Trainer bei Borussia Dortmund das Sagen hat, überwiegen die positiven Auftritte. Der 53-Jährige hat den DFB-Star in die Spur gebracht und vertraute ihm beim Sieg des BVB im Achtelfinale der Klub-WM sogar eine neue Rolle an. An der Seite seines kongenialen Partners überzeugte er.

Der 23-Jährige lief am Dienstag in der Doppelspitze neben Serhou Guirassy auf – eine ungewohnte Taktik, die Kovac für das erste K.o.-Spiel wählte. Denn bislang galt: Wenn Guirassy fit war, gab er den alleinigen Stürmer. Diese Formation mit zwei pfeilschnellen Außenspielern war bis dato die von Kovac bevorzugte Herangehensweise.

Lediglich als sich der Guineaner in der Rückrunde mit Adduktorenproblemen herumplagte, vertraute Kovac auf zwei Stürmer: Maxi Beier und Adeyemi. In beiden Spielen ging der BVB als Sieger hervor.

Adeyemi überzeugt in neuer Rolle

Gegen CF Monterrey legte Adeyemi einen aufgeweckten Auftritt hin ( SPORT1 -Note: 2) , lief ständig seine Gegenspieler an und noch wichtiger: Er arbeitete auch im Defensivverbund mit – genau das, was Kovac von seinen Stars und gerade auch von den Offensivspielern erwartet. Dazu bereitete er beide Treffer von Guirassy mit Übersicht und Köpfchen vor.

„Wenn ich links außen spiele, ist da noch eine Auslinie, die ich zu bedenken habe und wenn ich in der Mitte spiele, versuche ich um Serhou herum zu sein, weil ich weiß, was seine Stärken sind. Und ich glaube, er weiß auch, was meine Stärken sind“, erklärte Adeyemi am Tag nach dem Viertelfinaleinzug.