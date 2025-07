Nach heftiger Kritik: Kovac kontert Chelsea-Coach

Die kritischen Stimmen an der Klub-WM werden nicht leiser – im Gegenteil. Chelsea -Coach Enzo Maresco polterte nach dem 4:1-Erfolg in der Verlängerung gegen Benfica Lissabon: „Wenn sie schon sechs, sieben, acht Spiele unterbrochen haben, dann funktioniert hier irgendetwas nicht“, sagte der Trainer nach Spielende.

BVB -Trainer Niko Kovac hält dagegen, nimmt die FIFA bei einem Punkt aber auch in die Pflicht.

BVB-Coach Niko Kovac verteidigt Klub-WM

„Ich kann schon verstehen, dass es unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen zu diesem Turnier gibt. Aber ich bin ein Freund davon, dass man als Sportler gewinnen möchte. Das ist ein tolles Turnier. Für mich persönlich, für meine Spieler - das sehe ich“, so Kovac und wies bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Spiel gegen CF Monterrey (Mittwoch ab 3 Uhr im LIVETICKER) auf Bayern hin.

„Kann nicht sein, dass jemand zu Schaden kommt“

Maresca störte sich vor allem an den vielen Unterbrechungen aufgrund von Gewittern. Für Wetterprobleme können die Organisatoren natürlich nichts, aber er bemängelte den Umgang damit. „Bei einer Weltmeisterschaft, wie viele Spiele wurden unterbrochen? Wahrscheinlich null. Wie viele Spiele in Europa? Null“, sagte der Trainer der Blues.

„Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn sich jemand so äußert“, sagte Kovac: „Gegen das Wetter kann man nichts. Wir haben Klimawandel. Das betrifft uns alle. Egal, ob in Europa oder hier in Amerika.“