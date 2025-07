FC Bayern: Nach Musiala-Ausfall - Jetzt kommt es auf Kompany an

SPORT1 07.07.2025 • 09:52 Uhr Die Verletzung von Jamal Musiala trifft den FC Bayern hart. Es gibt mehrere Optionen, wie dieser Ausfall aufgefangen werden kann.

Jamal Musiala hatte am Samstag gerade erst das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta Richtung Klinik verlassen, da kochten schon die Spekulationen hoch. Die Frage: Wie will der FC Bayern diesen Rückschlag kompensieren?

Nach einem Notnagel-Plan mit Thomas Müller sieht es aktuell nicht aus. Der Routinier selbst fing das Thema umgehend ein und sprach davon, keine „geschmacklosen Diskussionen“ führen zu wollen.

Eberl nicht zum Handeln gezwungen?

Fakt ist: Der Musiala-Schock bringt vieles in der Kaderplanung des FCB durcheinander. Und Nick Woltemade dürfte für die Münchner jetzt noch teurer werden. Beim VfB Stuttgart hat man schließlich auch mitbekommen, dass beim Rekordmeister der Bedarf an einem Offensivspieler sprunghaft gestiegen ist. Via RTL empfahl Rekordnationalspieler Lothar Matthäus deswegen: „Bei Woltemade muss Bayern jetzt all-in gehen!“

Aber müssen sie das wirklich? Sportvorstand Max Eberl hatte bereits direkt nach dem Spiel erklärt: „Wir haben das Gefühl, dass wir nicht so viel machen müssen. […] Wir werden jetzt nicht auf jede Verletzung reagieren.“ Gemeint war dabei, dass man nicht umgehend mit teuren Einkäufen gegensteuern wolle.

Bekommen zwei Youngsters die Chance?

Eine Schlüsselrolle kommt jetzt Vincent Kompany zu – so sieht es jedenfalls SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. „Die Bayern werden jetzt ganz genau nachrechnen und auch mit dem Trainer sprechen müssen. Es geht darum, wie er Jamal Musiala ersetzen möchte.“

Aus Sicht des Insiders könnte der Coach aus der Not eine Tugend machen. „Wenn Vincent Kompany mutig ist, dann sagt er: ‚Ich habe Lennart Karl und Paul Wanner. Ich versuche, das mit denen aufzuziehen und mache sie zu großen Spielern‘. Das wäre ein Statement!“, so Kumberger. Die andere Option sei tatsächlich, dass man im Woltemade-Poker an die finanzielle Schmerzgrenze gehe – koste es was es wolle.

