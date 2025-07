Gedenkminute für Diogo Jota bei der Klub-WM

Auch in den USA wird es ein besonderes Zeichen für den verstorbenen Diogo Jota geben. Die FIFA gibt das Verfahren für die Klub-WM

Nach dem tragischen Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota wird es auch vor den Viertelfinalduellen der Klub-WM in den USA eine Gedenkminute geben.

Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, gibt es vor den Spielen, bei denen die Bundesligisten Borussia Dortmund und der FC Bayern München im Einsatz sind, „einen Moment der Ruhe“, am Hauptsitz in Zürich wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.