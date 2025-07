Real Madrid: Ein neuer König aus dem Nichts!

„Er ist eine typische Nummer 9, die es versteht, auf ihre Chance zu warten und sich gut zu bewegen”, sagte Real-Coach Xabi Alonso: „Er erinnert mich an Raúl, der immer in der richtigen Position ist, auf seine Chance wartet, Chancen bekommt und für sie kämpft.“

Real Madrid hat einen neuen König Midas

Der 21-Jährige hatte mit einem eindrucksvollen Kopfballtreffer nicht nur seinen Trainer verzückt. „In jedem Spiel scheinen seine Offensivaktionen die magische Handschrift von König Midas zu tragen: Alles, was er anfasst, wird zu einem Tor.... und zu Gold“, schwärmte die Sportzeitung Marca .

Das in Madrid ansässige Blatt rechnete vor, dass García den Madrilenen bei der Klub-WM mit seinen entscheidenden Aktionen schon ganze 22,8 Millionen Euro eingebracht habe. Insgesamt hat Real über 50 Millionen Euro sicher.

Alonso zeigte sich von Garcías Qualitäten alles andere als überrascht: „Ich hatte keine Zweifel an Gonzalo. Was er macht, ist keine Überraschung – zumindest nicht für ihn. Er hat das bei der Castilla schon häufig gezeigt.“

García lernte von Raúl

In Madrids zweiter Mannschaft hatte García in 36 Einsätzen satte 25 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet – Topwert in der dritten spanischen Liga.