Last-Minute-Bayern öffnen Haching die Tür für den Aufstieg

Vorentscheidung in der Regionalliga Bayern!

Möglich machte dieses Szenario die zweite Mannschaft des FC Bayern, die sich am Freitagabend spät ein 2:2 (0:0) in Würzburg erkämpfte. Roman Reinelt brachte die Münchner kurz nach der Pause in Führung (47.), ehe Maximilian Zaiser (50.) und Thomas Haas (54.) die Partie binnen weniger Minuten drehten.