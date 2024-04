Regionalliga Bayern: Würzburg unterstreicht mit Sieg gegen Bayreuth seine Aufstiegsambitionen

Die Würzburger Kickers haben am Dienstagabend erneut unterstrichen, dass sie am Ende der Saison in die 3. Liga aufsteigen wollen. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende festgestanden hatte, dass sie den ersten Platz in der Regionalliga Bayern sicher haben und somit in die Aufstiegsrelegation gehen, besiegten sie auch den Absteiger SpVgg Bayreuth souverän mit 3:0 (3:0).

Die Partie entschied die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn dabei innerhalb von sieben Minuten. Benyas Solomon Junge-Abiol (21. Minute), Dardan Karimani (24.) und Dominik Meisel (27.) erzielten die Tore des Tages. Bayreuth war zwar bemüht, mit einem Treffer vor der Pause das Spiel nochmal spannend zu machen, doch ein Tor war ihnen nicht vergönnt.

Zu allem Überfluss kassierten sie kurz nach dem Seitenwechsel auch noch eine gelb-rote Karte, nachdem Marco Zietsch in einem Zweikampf mit Saliou Sané zu spät kam (50.). Von nun an war die Partie endgültig entschieden, die restlichen 40 Minuten plätscherten anschließend nur noch vor sich hin.

Eine große Bedeutung hatte das Spiel für die Mannschaften aber ohnehin nicht mehr. Bayreuth hatte sich bereits wenige Tage zuvor mit einem 4:0 gegen Türkgücü München den Klassenerhalt gesichert.

Die Würzburger Kickers stehen wiederum sicher auf Platz eins und warten nun darauf, wer ihr Gegner in der Aufstiegs-Relegation wird. Aktuell würden die Spiele am 22. Mai und 29. Mai gegen die U23 von Hannover 96 stattfinden, die aktuell Tabellenführer in der Regionalliga Nord ist. Noch sind sie aber von Phönix Lübeck und dem SV Meppen einholbar.