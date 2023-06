Cottbus-Trainer Wollitz sauer: Unterhaching eine Roma-Kopie?

Vor allem eine Personalie ärgerte den Cottbus-Coach: „David Pisot, den ich sehr schätze und den ich in Osnabrück selber schon trainieren durfte, muss ausgewechselt werden, deswegen gab es immer diese Unterbrechungen. Er ist aber nicht ausgewechselt worden. Ich wünsche mir in gewissen Situationen einfach gegenseitig mehr Fairness. Es waren zu viele Unterbrechungen.“

Wagner entschuldigte sich prompt nach dem Schlusspfiff und wies daraufhin, als junger Trainer nicht gewusst zu haben, wie er reagieren solle. Auch das seine Spieler so viele Krämpfe hatten, nervte ihn „am meisten“.

Doch dies zweifelt Wollitz nun im Vorfeld des Rückspiels an und wirft Unterhaching indirekt Zeitspiel vor.

Wollitz: „Ich hoffe nicht, dass Unterhaching das gleiche Spiel gespielt hat“

Wie er im Interview mit Niederlausitz Aktuell erklärte, könne er sich nicht vorstellen, dass der Gegner wirklich so viele Krämpfe gehabt habe.

Anschließend zog Wollitz sogar noch ein Vergleich zur Roma: „Wir haben uns vor drei Wochen in Deutschland alle über AS Rom aufgeregt, über ihr Verhalten. Ich hoffe nicht, dass Unterhaching das gleiche Spiel gespielt hat“, meinte der Trainer mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel der Europa League, in dem die Römer Mitte Mai durch ihr Zeitspiel für mächtig Verärgerung gesorgt hatten.