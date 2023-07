Torfestival! Bayern rettet zum Auftakt Remis in Burghausen

Die zweite Mannschaft des FC Bayern ist mit einem Remis in die neue Saison der Regionalliga Bayern gestartet.

Der Kroate Lovro Zvonarek, häufig als Top-Talent gefeiert und im Januar mit den Profis im Trainingslager in Katar gewesen, brachte die Gäste bereits nach vier Minuten in Führung, ehe Neuzugang Dion Berisha in der 27. Minute nachlegte.