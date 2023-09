FC Bayern: Torwart-Juwel glänzt bei Debüt - Siegesserie in der Regionalliga geht weiter

Die zweite Mannschaft des FC Bayern schwimmt in der Regionalliga Bayern weiter auf der Erfolgswelle.

Das Team von Trainer Holger Seitz feierte am Freitagabend den dritten Sieg in Serie. Gegen den FV Illertissen setzte sich Bayern II vor allem dank einer starken ersten Hälfte mit 3:2 (3:1) durch.

Kapitän Timo Kern eröffnete das Spiel mit seinem Treffer in der 13. Minute, der 33-Jährige traf per direkt verwandeltem Freistoß. Dion Berisha (32.) und Younes Aitamer (34.), erhöhten für die Münchner.

Schmitt hält bei Debüt Elfmeter

Yannick Glessing traf noch vor der Pause für Illertissen (43.), Max Zeller ließ mit seinem Treffer in der 70. Minute die Hoffnungen der Gäste zurückkehren. Doch am Ende blieb es beim knappen Sieg der Hausherren, die nun vorübergehend in die obere Tabellenhälfte vorgerückt sind.