Champions League Kurioser Doppeleinsatz für Bayern-Talent! Erst Youth League, dann Königsklasse

Mal eben von der A-Jugend rüber zur ersten Mannschaft? In der Kreisliga gang und gäbe, aber offenbar auch beim FC Bayern in der Champions League.

So geschehen am Mittwochabend: U19-Torhüter Max Schmitt stand zunächst beim 2:0-Erfolg in der Youth League gegen Manchester United zwischen den Pfosen und hielt in der Nachspielzeit noch einmal glänzend den Sieg fest.