Klarer Bayern-Sieg! Peretz hält die Null

SPORT1 25.10.2024 • 21:10 Uhr Der FC Bayern II kehrt in der Regionalliga auf die Siegerstraße zurück. Mit Daniel Peretz zwischen den Pfosten bleiben die Münchner zum vierten Mal in Serie ungeschlagen.

Drei Tage nach dem Patzer in der Regionalliga Bayern hat der FC Bayern II wieder einen Sieg verbucht. Das Team von Cheftrainer Holger Seitz setzte sich am Freitagabend mit 3:0 (1:0) gegen den TSV Schwaben Augsburg durch und blieb zum vierten Mal in Serie ungeschlagen.

Im Stadion an der Grünwalder Straße brachte Mittelfeld-Talent Guido Della Rovere die Münchner mit seinem Premierentreffer in Führung (14.). Der 17-jährige Italiener war nach einem abgewehrten Schuss durch Augsburg-Keeper Patrick Sander zur Stelle und schob zur Führung ein. Arijon Ibrahimovic (80.) und Davide Dell‘Erba (90.) erhöhten in der Schlussphase für den FCB.

Bayern-Keeper Peretz hält die Null

Im Tor der Bayern-Amateure stand überraschend Daniel Peretz. Der israelische Keeper, der bereits zwei Partien für die Münchner Profis absolvierte, sammelte nach langer Verletzungspause wertvolle Minuten. Dabei konnte er sich mehrfach auszeichnen und vereitelte vor allem in der ersten Halbzeit einige Chancen der Gäste.

Im Sommer hatte Peretz, der bei Bayern die Nummer drei hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich ist, aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Olympischen Spiele in Paris verpasst. In den letzten Wochen kehrte er für einzelne Spiele wieder in den FCB-Profikader zurück, blieb allerdings ohne Einsatzminuten.

Bayern klettert in der Tabelle

In der Tabelle rückten die Bayern-Amateure durch den Sieg auf Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Schweinfurt beträgt weiterhin neun Punkte. Allerdings haben die Münchner zwei Spiele weniger absolviert als der Tabellenführer.