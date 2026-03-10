FC Bayern: Juwel feiert Tor-Premiere

Newsticker
Bayern-Juwel feiert Tor-Premiere

Maycon Cardozo feiert gegen Borussia Mönchengladbach sein Profi-Debüt für den FC Bayern. Im Anschluss an die Partie spricht Sportvorstand Max Eberl über das 17 Jahre alte Talent.
Johannes Vehren
Premiere für Bayern-Juwel Maycon Cardozo! Der 17-Jährige hat am Dienstagabend seinen ersten Treffer im Seniorenbereich für die Münchner erzielt.

Im Nachholspiel der Zweitvertretung in der Regionalliga Bayern gegen den FC Augsburg II, welches die Bayern-Amateure mit 2:0 gewannen, schoss der Brasilianer in der 30. Minute den Führungstreffer.

Bayern-Juwel erfüllt sich Bundesliga-Traum

Eine Hereingabe in den gegnerischen Strafraum fiel vor die Füße des Mittelfeldspielers und Cardozo schloss eiskalt ins linke untere Eck des Tores ab. Nach seinem Knierutscher wurde das Juwel von seinen Mitspielern gefeiert.

Erst am vergangenen Wochenende erfüllte sich der Angreifer einen Traum, während des Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach wurde er in der 61. Minute von Trainer Vincent Kompany eingewechselt.

Am Dienstagabend erzielte Robert Deziel den zweiten Treffer der Münchner in der 76. Minute. Die Bayern belegen nach 23 absolvierten Partien den sechsten Tabellenplatz.

