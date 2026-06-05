Ex-Löwe prangert Missmanagement bei 1860 München an

Lars Hinzberg 05.06.2026 • 21:20 Uhr Der ehemalige US-Nationaltrainer Gregg Berhalter trug als Spieler drei Jahre das Trikot von 1860 München. Nach dem Zwangsabstieg der Löwen findet er klare Worte.

Gregg Berhalter durchlebt aktuell turbulente Tage. Als Coach von Chicago Fire ist er quasi Gastgeber der deutschen Nationalmannschaft, die sich auf dem Trainingsgelände des MLS-Klubs auf die WM vorbereitet. Doch mit Deutschland verbindet den ehemaligen US-Nationaltrainer noch deutlich mehr.

Von 2002 bis 2006 stand der ehemalige Profi in 111 Spielen für Energie Cottbus auf dem Platz. Von 2006 bis 2009 war er 73-mal für den TSV 1860 München aktiv.

Berhalter zwischen Freude und Trauer

Für beide Vereine hegt er immer noch Sympathien. Während er sich über den Zweitliga-Aufstieg von Energie freut, macht ihn das neuerliche Chaos um den TSV betroffen.

„Es ist so traurig. Cottbus steigt auf, und 1860 muss absteigen. Da ist viel Bewegung drin in den Ligen“, erklärte der Trainer in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm. Erfahren hat er die Nachricht vom Zwangsabstieg der Löwen auf dem Platz vom Trainerstab des DFB-Teams.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch eine Vergangenheit bei 1860, wo er vier Jahre bei den Junioren verbrachte. Als Assistenzcoach der U17 sammelte er bei den Löwen auch erste Erfahrungen im Trainergeschäft.

„Für mich ist das sehr schade, denn es ist ein Traditionsverein, es ist ein fantastischer Klub. In einer perfekten Welt sollten sie bald wieder in der 1. Bundesliga spielen“, sagte Berhalter den in Chicago anwesenden Journalisten.

Das Urteil des 52-Jährigen über den Zwangsabstieg in die Regionalliga fiel deutlich aus: „Jeder hat darüber die gleiche Meinung. Es ist ein Paradebeispiel für Missmanagement über eine lange Zeit. Und das sind die Konsequenzen.“

Turbulente Zeiten in München

Nachdem der TSV 1860 die Lizenzbedingungen für die 3. Liga nicht erfüllen konnte, geht es nun in die Regionalliga. Am Donnerstag erreichte die Posse ihren nächsten vorläufigen Höhepunkt, nachdem der TSV 1860 München e.V. den Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited, dem Unternehmen von Investor Hasan Ismaik, einseitig aufkündigte. Ismaik kündigte daraufhin rechtliche Schritte an.