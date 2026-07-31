FC Bayern: Nächste Pleite für Dante und die Amateure

Julius Schamburg 31.07.2026 • 20:56 Uhr Dante verliert auch das zweite Pflichtspiel mit den Amateuren des FC Bayern. Dem neuen Trainer droht ein Fehlstart mit den Münchnern.

Nächste Pleite für die Amateure des FC Bayern: Unter dem neuen Trainer Dante ging am Freitagabend auch das zweite Spiel in der Regionalliga Bayern verloren.

SV Wacker Burghausen besiegte Bayern II klar mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit die vorläufige Tabellenführung. Dantes Münchner rutschen derweil auf Relegationsrang 16 ab.

FC Bayern: Torwart Bärtl patzt folgenschwer

Felix Bachschmid sorgte mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse (22., 38.). Dem zweiten Gegentor war eine gravierende Fehleinschätzung von Bayern-Torwart Jannis Bärtl vorausgegangen. Beim Versuch, den Ball außerhalb seines Strafraums wegzuköpfen, sprang er unter dem Ball durch.

Zuvor hatte sich Bärtl ausgezeichnet, indem er einen Elfmeter von Moritz Bangerter parierte (27.).

Dante wartet auf seinen ersten Pflichtspielsieg als Trainer