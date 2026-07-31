FC Bayern: Nächste Pleite für Dante und die Amateure

Nächste Pleite für die Amateure des FC Bayern: Unter dem neuen Trainer Dante ging am Freitagabend auch das zweite Spiel in der Regionalliga Bayern verloren.
Nächste Pleite für Bayern-Amateure
SV Wacker Burghausen besiegte Bayern II klar mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit die vorläufige Tabellenführung. Dantes Münchner rutschen derweil auf Relegationsrang 16 ab.
FC Bayern: Torwart Bärtl patzt folgenschwer
Felix Bachschmid sorgte mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse (22., 38.). Dem zweiten Gegentor war eine gravierende Fehleinschätzung von Bayern-Torwart Jannis Bärtl vorausgegangen. Beim Versuch, den Ball außerhalb seines Strafraums wegzuköpfen, sprang er unter dem Ball durch.
Zuvor hatte sich Bärtl ausgezeichnet, indem er einen Elfmeter von Moritz Bangerter parierte (27.).
Dante wartet auf seinen ersten Pflichtspielsieg als Trainer
Zum Saisonauftakt hatten die Bayern-Amateure vor den Augen von Sportvorstand Max Eberl und Profi-Cheftrainer Vincent Kompany mit 0:1 (0:0) gegen Aufsteiger SC Eltersdorf verloren.
Fan-Liebling Dante kassierte damit in seinem zweiten Spiel als Trainer die zweite Niederlage. Der Brasilianer hatte im Sommer seine aktive Karriere als Spieler bei dem OGC Nizza beendet. Von 2012 bis 2015 spielte der Verteidiger für den FC Bayern.