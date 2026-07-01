FC Bayern: Bittere Diagnose für Torwarttalent

Lars Hinzberg 01.07.2026 • 13:17 Uhr Verletzungspech beim FC Bayern. Ein Nachwuchskeeper verletzte sich schwer und wird lange ausfallen.

Bittere Nachricht für den FC Bayern. Leonard Prescott hat sich in der Saisonvorbereitung schwer am Knie verletzt. Wie der Verein mitteilte, zog sich der Nachwuchstorhüter eine Meniskusverletzung zu und wird den Münchnern lange fehlen.

Der 16-Jährige hat sich bereits operieren lassen und wird nun mehrere Monate ausfallen, wie es in der Vereinsmeldung heißt.

FC Bayern: Prescott debütierte fast in der Champions League

Zugezogen hat sich Prescott die Verletzung im Vorfeld des ersten Testspiels der Bayern-Amateure unter ihrem neuen Trainer Dante. Nach dem Aufwärmen musste er kurzfristig durch Leon Klanac ersetzt werden. Das Spiel gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau ging mit 0:2 verloren.