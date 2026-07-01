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FC Bayern: Bittere Diagnose für Torwarttalent

Schlimme Diagnose für Bayern-Talent

Verletzungspech beim FC Bayern. Ein Nachwuchskeeper verletzte sich schwer und wird lange ausfallen.
Leonard Prescott könnte aufgrund der Verletzungswelle auf der Torwart-Position des FC Bayern der jüngste Torhüter werden, der für den Rekordmeister in der Champions League Geschichte aufläuft.
Lars Hinzberg
Verletzungspech beim FC Bayern. Ein Nachwuchskeeper verletzte sich schwer und wird lange ausfallen.

Bittere Nachricht für den FC Bayern. Leonard Prescott hat sich in der Saisonvorbereitung schwer am Knie verletzt. Wie der Verein mitteilte, zog sich der Nachwuchstorhüter eine Meniskusverletzung zu und wird den Münchnern lange fehlen.

Der 16-Jährige hat sich bereits operieren lassen und wird nun mehrere Monate ausfallen, wie es in der Vereinsmeldung heißt.

FC Bayern: Prescott debütierte fast in der Champions League

Zugezogen hat sich Prescott die Verletzung im Vorfeld des ersten Testspiels der Bayern-Amateure unter ihrem neuen Trainer Dante. Nach dem Aufwärmen musste er kurzfristig durch Leon Klanac ersetzt werden. Das Spiel gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau ging mit 0:2 verloren.

Der in den USA geborene Prescott, der für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt, ist beim Rekordmeister fest für die zweite Mannschaft eingeplant. In der vergangenen Saison stand er nach Verletzungen von Manuel Neuer und Jonas Urbig sogar kurz vor seinem Profi-Debüt in der Champions League. Unter Vincent Kompany gehörte er schon mehrfach zum Trainingskader des Rekordmeisters.

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