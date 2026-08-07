Dämpfer für 1860 München bei Heim-Premiere

Benjamin Zügner 07.08.2026 • 20:56 Uhr 1860 München kommt beim ersten Heimspiel der laufenden Regionalliga-Saison gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg nicht über ein Remis hinaus. Ein bekanntes Gesicht des Klubs netzt dabei.

Aus Löwen-Party wird die Löwen-Ernüchterung! Zum Heim-Auftakt in die Regionalliga-Saison kam der TSV 1860 München am Freitagabend gegen den FC Augsburg II nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus.

Michael Eberwein brachte die Sechziger in der 14. Minute per Elfmeter in Front, Florian Niederlechner legte nur sieben Minuten später per Kopf nach. Thomas Kastanaras aber brachte die Schwaben wieder heran (45.), Aris Isa Malaj (74.) sorgte für den Ausgleich.

1860-Coach Alper Kayabunar hatte im Vorfeld des Spiels noch gesagt: „Jeder Spieler ist heiß, da brauche ich keinen groß zu motivieren, weder die Jungen noch die Erfahrenen.“

1860 München: Stadion ausverkauft – Euphorie gedämpft

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße drehten die Löwen direkt zu Beginn auf. Nach dem Zwangsabstieg zeigten die Münchner ihre spielerische Überlegenheit.

Insbesondere das 2:0 spielten sie sehenswert heraus: Emre Erdogan flankte per Außenrist auf den langen Pfosten, Niederlechner stahl sich im Rücken seines Gegenspielers davon und nickte ein.

Im weiteren Spielverlauf aber kippte die Partie, die Augsburger wurden spielbestimmender – und versetzten der Münchner Euphorie einen Dämpfer.