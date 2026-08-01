Regionalliga heute live im TV und Stream: Schweinfurt - 1860 München

SPORT1 01.08.2026 • 11:00 Uhr Auf den TSV 1860 München wartet zu Beginn der Regionalliga-Saison gleich eine schwere Aufgabe. SPORT1 verrät, wie Sie das Spiel gegen den 1. FC Schweinfurt verfolgen können.

Der TSV 1860 München startet nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga in seine erste Regionalliga-Saison seit 2017/18. Um 14 Uhr treffen die Löwen direkt in einem Topspiel auf den 1. FC Schweinfurt 05.

Es ist nach dem 5:0-Erfolg im Bayerischen Landespokal gegen Kreisklasse-Team SV Eintracht 60 Berglern das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Alper Kayabunar und mit dem neu zusammengestellten Kader, den Routinier Florian Niederlechner als Kapitän anführt.

Regionalliga heute LIVE: So verfolgen Sie Schweinfurt – 1860 München

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Das Duell der Drittliga-Absteiger

Während der TSV 1860 München aus finanziellen Gründen aus der 3. Liga abstieg, scheiterte Schweinfurt sportlich. Mit nur 21 Punkten aus 38 Spielen war das Kapitel in der 3. Liga für die Schnüdel nach nur einer Saison wieder beendet.

Doch auch am ersten Spieltag der neuen Regionalliga-Saison ging es für den 1. FC Schweinfurt gleich miserabel weiter. Gegen den TSV Aubstadt verlor das komplett neu formierte Team mit 1:5.

Die Münchner Löwen hatten aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams am ersten Spieltag spielfrei und starten somit erholt in das Duell der Absteiger. Die Fans scheinen auf jeden Fall komplett hinter ihrer Mannschaft zu stehen.

1860-Fans stehen hinter ihrem Verein

Hunderte Fans zogen am Mittwoch zum Wettersteinplatz und sorgten für Aufbruchsstimmung beim letzten öffentlichen Training der Löwen vor dem Saisonauftakt. Auch der Ansturm auf die Dauerkarten für die neue Saison war riesig.

Die Auswirkungen der finanziellen Krise waren den gesamten Sommer über spürbar. Die KGaA, bei der bislang das Spielrecht angesiedelt war, meldete Insolvenz an. Der Stammverein gründete daraufhin eine neue Spielbetriebs-GmbH. Aufgrund des anhaltenden Rechtsstreits mit Ismaik treten die Löwen zum Saisonstart zudem nicht mit ihrem gewohnten Vereinswappen an, sondern mit einem historischen Ersatzlogo.