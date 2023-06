"Ekelhaft und unterste Schublade": U21 sauer - Verband stellt nach Rassismus-Eklat Strafanzeige

Der Nationalcoach verurteilte die Geschehnisse auf das Schärfste: „Diskriminierung ist feige, ekelhaft und unterste Schublade.“ Er fügte in aller Deutlichkeit hinzu: „Menschen, die sowas anonym von sich geben, sind selbst eine Randgruppe.“

Der 44-Jährige erklärte, dass er es gut fand, dass Moukoko direkt nach dem Spiel die Vorfälle öffentlich gemacht hat. Nachdem Di Salvo in der Mixed-Zone davon erfahren hat, sprach er mit seinen Spielern im Anschluss auf der Busfahrt zurück ins Teamhotel über das Thema.

DFB will Täter zur Rechenschaft ziehen

„Wir haben die Spieler aufgefangen“, berichtete der Coach weiter. Moukoko und Ngankam seien mitgenommen gewesen, aber haben einen starken Rückhalt aus dem Team erhalten, so Di Salvo: „Wir stehen zu 1000 Prozent zu den Spielern und solche Umstände von außen bringen uns nur noch näher zusammen.“

DFB mit starkem Statement

Auch der DFB gab am Freitag zu den rassistischen Vorfällen ein Statement ab.

In diesem wendet sich der Verband direkt an die Täter: „Diejenigen, die gestern nach dem Spiel der U21 diskriminierende, beleidigende und menschenverachtende Kommentare gegen einige Spieler verfasst haben, möchten wir sagen: Ihr widert uns an. Ihr seid keine Fans, euch brauchen wir nicht, euch wollen wir nicht.“