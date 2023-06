U21-EM: Deutschland vs. Israel LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Donnerstag startet auch für Deutschland die U21-EM in Georgien und Rumänien. Der Titelverteidiger ist diesmal eher der Underdog - will sich aber nicht verstecken.

Als die deutsche U21 am Dienstag erstmals vor dem EM-Auftakt in Georgien trainierte, machte nicht nur das Wetter deutlich, dass es langsam ernst wird. Schließlich startet schon am Donnerstag mit dem Spiel gegen Israel (Um 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) in Kutaissi die Mission Titelverteidigung. „Jetzt fühlt man auch das Kribbeln. Die Vorfreude ist riesig“, sagte Cheftrainer Antonio Di Salvo vor dem Auftakt.

„Es gibt einige Ausfälle. Aber ich glaube, der Kader ist gut genug, dass wir eine gute Rolle spielen können“, sagte DFB-Direktor Rudi Völler, der Ende der Woche persönlich an Schwarze Meer reisen und die DFB-Auswahl unterstützen wird: „Ob es für den Titel reicht, ist schwer zu sagen. Aber die Möglichkeit besteht. Ich bin neugierig.“ Auch Bundestrainer Hansi Flick plant für den Fall des Erreichens der K.o.-Runde eine Reise nach Georgien.

U21-EM: Hier können sie Deutschlands vs. Israel LIVE verfolgen

TV: Sat.1, ProSieben Max x

x Stream: ran

Liveticker: SPORT1.de

Die Bedeutung der Junioren-Turniere ist gestiegen. Kein Wunder: Dreimal in Folge stand die U21 zuletzt im EM-Finale, holte zweimal den Titel (2017, 2021) unter Erfolgscoach Stefan Kuntz. Jetzt ist dessen ehemaliger Co-Trainer Di Salvo am Ruder, steht vor seinem ersten großen Turnier. Doch mit seinem Team ist er diesmal eher der Underdog.

Der größte Name und Hoffnungsträger im Team ist Moukoko von Vizemeister Borussia Dortmund. Der 18-Jährige verpasste den Titelgewinn vor zwei Jahren verletzungsbedingt, will nun einiges nachholen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ding gewinnen werden“, sagt der Torjäger. Es gehe darum, „wer es mehr will - und bei uns sehe ich genau diesen Ehrgeiz im ganzen Team.“

„Pflicht“ sei in jedem Fall aber die Halbfinalteilnahme und die Qualifikation für Olympia. Die besten drei Teams der EM qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für die Sommerspiele 2024, England kann das Ticket nicht lösen.

Deutschland vs. Israel: Die voraussichtliche Aufstellung

Deutschland: Atubolu - Netz, Matriciani, Bisseck, Vagnoman - Weißhaupt, Huseinbasic, Keitel, Stiller, Schade - Moukoko

Israel: Peretz - Morgan, Cohen, Jaber, Bilu, Karzev - Gloukh, Gandelman, Bar - Hajaj, Jorno

Auf dem Weg nach Paris muss Di Salvo jedoch fast auf eine ganze potentielle Startelf verzichten. Kurzfristig fielen im Trainingslager Flügelspieler Ansgar Knauff, Jan Thielmann und Jordan Beyer aus. Auch Patrick Osterhage, Felix Nmecha, Armel Bella-Kotchap und Kapitän Jonathan Burkardt mussten im Vorfeld verletzungsbedingt absagen.

Die Top-Talente Jamal Musiala, Florian Wirtz und Malik Thiaw könnten noch U21 spielen, sind aber bereits wichtige Stützen von Bundestrainer Hansi Flick. „Natürlich ist es für uns schade, aber letzten Endes tun wir alles für den Erfolg der A-Nationalmannschaft“, betonte Di Salvo.

Dafür haben andere Spieler wie Josha Vagnoman oder Kevin Schade, die beide schon ihr Debüt unter Flick feiern konnten, die Chance, sich in Georgien für die „große“ Heim-EM im nächsten Jahr zu empfehlen. „Auch eine U21-EM hat eine absolute Strahlkraft. Ich bin mir ganz sicher, dass die Jungs ein riesiges Turnier spielen werden und das dann auch auf uns abfärbt“, sagte Champions-League-Finalist Robin Gosens.

Neben Israel trifft Deutschland in der Gruppe C noch auf Tschechien (Sonntag) und England (28. Juni). Die Titel-Favoriten sind andere - wie Frankreich, die Engländer, Italien oder Spanien. Doch das war auch 2021 so. Das Ende ist bekannt.

-----