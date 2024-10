U21-EM-Quali: Deutschland - Bulgarien LIVE im TV, Stream, Ticker - Noch ein Sieg zur EM!

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat am Freitag die Chance, sich vorzeitig für die EM 2025 zu qualifizieren und damit ein mögliches „Endspiel“ gegen Polen zu vermeiden. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Bulgarien in Regensburg ( 18.00 Uhr ).

DFB-Trainer Antonio Di Salvo betont: „Wir wollen das Spiel definitiv gewinnen und uns schon am Freitag für die EM qualifizieren.“

So können Sie das Spiel der U21-Nationalmannschaft heute live verfolgen:

Fingerzeig? Paul Wanner erstmals bei U21 dabei

Di Salvo sieht in Wanners Teilnahme ein positives Zeichen und hofft, dass sich der vom FC Bayern an den FCH ausgeliehene Youngster dafür entscheiden wird, auch in der A-Nationalmannschaft von Deutschland aufzulaufen. Wanner wäre auch für Österreich spielberechtigt.