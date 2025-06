Experte rät Woltemade von Bayern-Wechsel ab

Nick Woltemade will zum FC Bayern wechseln. Markus Babbel rät dem Stürmerstar allerdings davon ab. Auch Rudi Völler äußert sich.

„Ich persönlich würde ihm raten, in Stuttgart zu bleiben“, sagte Babbel vor dem EM-Finale der deutschen U21 gegen England (JETZT IM LIVETICKER) bei Sat.1 .

„Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub“

In München müsse Woltemade mit den hohen Erwartungen zurechtkommen. „Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub. Da musst du sofort performen . Du musst sofort da sein.“

Babbel, der seine Karriere beim VfB Stuttgart beendete, sieht in VfB-Coach Sebastian Hoeneß den perfekten Trainer für Woltemade. „Sebastian Hoeneß ist einfach ein Ausbildungstrainer, einer der dich besser macht.“ Woltemades Vertrag beim VfB läuft noch bis 2028.

Schießt Woltemade die U21 zum EM-Titel?

Gegen Titelverteidiger England steht der Top-Torjäger wie erwartet in der Startelf. Auf das Finale habe das deutsche Team „lange hingearbeitet“, betonte Woltemade am Freitag und fügte hinzu: „Es ist die einzige Chance in meinem Leben, den EM-Titel bei der U21 zu holen.“