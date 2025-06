"Moment des Wahnsinns": Presse entgeistert

Denn die Situation eskalierte direkt nach dem Abpfiff komplett. Englands Tino Livramento hatte den Ball in den letzten Sekunden an der Eckfahne verteidigt und wurde böse gefoult. Dies führte zu einer wilden Rudelbildung, die 22 Spieler umfasste.

Elliott wurde bereits in der 71. Minute ausgewechselt, mischte aber direkt mit in der Auseinandersetzung. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Spielmacher an der Kehle gepackt wird.

Elliott bei Liverpool ohne Zukunft?

England im Halbfinale gegen die Niederlande

Er begründete auch sein beherztes Eingreifen. „Die Emotionen kochen hoch und in solchen Situationen will man nicht, dass jemand des Feldes verwiesen wird. Man will nicht, dass sich jemand schlägt oder sich in Schwierigkeiten bringt.“