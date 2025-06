FC Liverpool: Diese Personalie macht die Wirtz-Ankunft problematisch

Wie sehr Harvey Elliott den FC Liverpool verinnerlicht hat, wurde am 27. April mal wieder deutlich. Seine Reds gewannen mit 5:1 gegen Tottenham Hotspur und der Mann mit der Rückennummer 19 legte sich mit seinem Gegenspieler Richarlison an.

Denn der Brasilianer spielte mal für Liverpools Stadtrivalen Everton und so formte Elliott mit seinen Fingern eine 30, um auf die titellose Zeit des Ex-Klubs von Richarlison anzuspielen. Elliott lachte in der Szene, doch die Freude dürfte nun beim 22-Jährigen auch verflogen sein. Elliott ist der große Verlierer der nahenden Ankunft von Florian Wirtz .

Elliott schrieb als Jugendlicher Geschichte

Doch mit der Ankunft von Arne Slot im vergangenen Sommer wendete sich das Blatt. In allen Wettbewerben stand Elliott nur sechs Mal in der Startelf. In 18 Spielen in der Premier League kam das Talent auch nur auf 360 Minuten Spielzeit - also nur vier komplette Partien.