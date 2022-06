David Alaba mit Statement nach brisanten "Schnauze-voll"-Sätzen bei Nationalmannschaft

Kurzer Rückblick: Nach dem 1:1 gegen Weltmeister Frankreich in der Nations League am Freitag sagte der ÖFB-Kapitän.: „Es zeigt einfach, dass wir vielleicht irgendwo die Schnauze voll haben von einer gewissen Art Fußball zu spielen, wie wir es vielleicht immer wieder in den Jahren zuvor hatten.“ (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)