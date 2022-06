Nations League: England mit Fehlstart, Türkei souverän

In den weiteren Spielen am Samstagabend besiegte die Türkei mit dem deutschen Trainer Stefan Kuntz in der Liga C die Färöer souverän mit 4:0 (1:0). Finnland mit Torwart Lukas Hradecky von Bundesligist Bayer Leverkusen kam hingegen in der Liga B nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina hinaus.