Länderspiele unter Flick: DFB-Auswahl abermals ohne Sieg

Bundestrainer Hansi Flick kann trotz des 3:3 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in London gegen England und der ersten Niederlage seiner Amtszeit am vergangenen Freitag gegen Ungarn (0:1) eine positive Bilanz vorweisen. In 15 Spielen ging die DFB-Auswahl neunmal als Sieger vom Feld, spielte fünfmal Remis und musste eine Niederlage hinnehmen.