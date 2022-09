Faustdicke Überraschung von Flick! Letzter DFB-Kader vor WM mit Debütanten

Nicht in den Kader geschafft hat es Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Der 20-Jährige war im Juni Teil des DFB-Teams und kam in der Nations League zu einem Kurzeinsatz gegen Ungarn. Zuletzt plagte ihn eine Zehenverletzung, in dieser Saison kam er erst zu drei Pflichtspieleinsätzen.