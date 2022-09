Nächster DFB-Star reist von Nationalmannschaft ab: Grippaler Infekt bei BVB-Star Brandt

Neuer und Goretzka waren am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden und vom Team abgereist. Für das Team von Trainer Hansi Flick, der zunächst Torwart Oliver Baumann und später Maximilian Arnold nachnominierte, stehen in der Nations League die Partien gegen Ungarn (Freitag) und in England (Montag) an. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)