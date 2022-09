Nations League: Sorgenkind Werner enttäuscht in England! Havertz und Musiala retten DFB-Team

THILO KEHRER: Profitierte von dem gegen Ungarn gescheiterten Experiment mit zwei offensiven Außenverteidigern. Der Wahl-Londoner durfte in seiner neuen Heimat also von Beginn an ran und wackelte. Klärte in der 25. Minute einmal gut, danach kam von ihm nur wenig Gutes. Beim 2:2 war er viel zu spät bei Torschütze Mount (75.). Nach vorne entwickelte er zudem kaum Esprit. SPORT1-Note: 5 (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft).